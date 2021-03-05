Дагестанские власти намерены создать отдельную структуру для сдерживания песков

Махачкала, 5 марта. Власти Дагестана создадут специальную структуру, которая будет заниматься сдерживанием движущихся песков в северной части республики, сообщили ФАН в региональном Минсельхозпроде. Также ведомство намерено ежегодно бурить на засушливых территориях по 100 артезианских скважин.

Как рассказал агентству министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Баттал Батталов, на севере республики, на так называемых Кизлярских пастбищах и Черных землях, уже долгие годы наблюдается процесс движения песков. Чтобы его остановить, необходимо проведение фитосанитарных мероприятий — высаживание особых кустарниковых культур, сдерживающих пески. Этим, по словам главы ведомства, займется отдельная структура при министерстве.

«За последние несколько лет фитосанитарные мероприятия проведены на площади 18 тысяч гектаров, что очень мало. Мы обязательно должны увеличить охват этих территорий в три-четыре раза. Для этого при республиканском управлении отгонного животноводства мы создаем структуру, которая будет заниматься только проведением фитосанитарных мероприятий», — сказал Батталов.

Он добавил, что обозначенные территории также нуждаются в воде. Этот вопрос решается бурением артезианских скважин, однако требуется существенно увеличить темпы соответствующих работ.

«В год необходимо бурить хотя бы 100 артскважин. Мы за последние пять-шесть лет пробурили шесть таких скважин. Конечно, этого мало, этим мы практически ничего не добьемся», — заявил собеседник ФАН.

Батталов уточнил, что эти и ряд других мероприятия, направленные на сдерживание песков на севере республики, обсуждались в первых числах марта в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации России. Намеченные региональными властями меры для выправления ситуации требуют значительного финансирования, подчеркнул он.

Ранее ФАН сообщал, что еще в октябре 2020 года при обследовании земель на севере Дагестана специальной комиссией было выявлено, что на территории двух районов более 200 гектаров пастбищных земель оказались покрыты движущимися песками. Причиной этого стали крайне засушливое лето, а также длительные и сильные ветры. Эти факторы привели к существенному снижению количества подножного корма для скота.