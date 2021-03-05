Правительство РФ выделит 800 млн рублей на развитие технологии по лечению рака

Новосибирск, 5 марта. Кабмин профинансирует развитие бор-нейтронозахватной терапии. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, посетив Институт ядерной физики им. И. Г. Будкера в Новосибирске.

По словам директора института, академика РАН Павла Логачева, проект с этой технологией позволила реализовать тридцатилетняя работа над коллайдерами. Эксперименты доказали эффективность данного способа лечения онкологических заболеваний, плохо поддающихся традиционной терапии, отметил он.

Технология открыта давно, но сдерживалась из-за отсутствия доступного источника нейтронов, уточнил ученый.

«Поэтому мы создали такой источник нейтрона благодаря синергии от наших других направлений исследований», — рассказал Логачев.

Сейчас идет фаза доклинических и клинических испытаний. Чтобы в перспективе ближайших полутора лет можно было выйти на лечение людей, институт нуждается в финансовой поддержке, указал академик.

Правительство выделит на эти цели около 800 млн рублей, ответил Мишустин. Он поручил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову совместно с министром финансов Антоном Силуановым держать этот вопрос на контроле.

Власти России оценивают вопрос о выделении дополнительных 40 млрд рублей на страховые выплаты работающим с ковид-пациентами медикам. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.