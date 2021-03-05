Прививка вакциной CoviShield не поможет украинцам попасть в Европу

Киев, 5 марта. Украинцы больше не смогут свободно путешествовать по Европе даже после вакцинации от коронавируса. Безвизовый режим для них отменяется из-за применения препарата CoviShield.

Первые прививки от COVID-19 украинцы начали делать только в конце февраля 2021 года. Препарат CoviShield индийского производства используют для процедуры на территории страны. Эту вакцину от коронавируса еще не одобрили в европейском регуляторе, поэтому украинцы не смогут пересекать границы стран ЕС.

Европейское агентство лекарственных средств пока одобрило только три вакцины от коронавируса, среди которых Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Министерство здравоохранения Украины также зарегистрировало препарат Pfizer-BioNTech, однако он пока не поступил на территорию страны.

Порядка 10 млн доз этой вакцины подготовили для отправки на Украину. Pfizer-BioNTech прибудет в страну не ранее, чем в первой декаде марта. При наилучшем раскладе граждане Украины смогут снова путешествовать по Европе только в апреле.

Лидер страны Владимир Зеленский прошел вакцинацию от коронавируса препаратом CoviShield. Солдаты Донбасса также сделали прививки от COVID-19 вместе с главнокомандующим страны.