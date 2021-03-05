Корейские ученые предложили лечить рак легких с помощью женьшеня

Москва, 5 марта. Красный женьшень содержит в себе ряд компонентов, которые положительно влияют на подавление метастазов рака легких.

Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделала группа исследователей из Корейского института науки и технологий. По итогам своего эксперимента они опубликовали научную статью. В зависимости от того, как именно производить обработку красного женьшеня, меняется его влияние на организм. Выяснилось, что он может помочь в борьбе с онкологией.

«Данный продукт оказывает ингибирующее действие на злокачественные клетки. Эксперименты показали, что положительный эффект женьшеня обеспечивается его компонентами Rk1 и Rg5», – цитирует ученых Medikforum.

По итогам эксперимента доказано, что состав и активность красного женьшеня меняются в зависимости от того, каким методом он обрабатывается. Обнаруженный эффект растения ученые надеются использовать при разработке лекарств от рака.

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