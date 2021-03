Сенегал охватили массовые беспорядки после ареста лидера оппозиции

Дакар, 5 марта. Сенегал охватили массовые беспорядки после ареста оппозиционного политика Усмана Сонко. Его подозревают в изнасиловании массажистки, нарушении общественного порядка и участии в несанкционированной демонстрации. Сонко все обвинения отрицает, называя это преследованием со стороны своего политического противника, президента республики Маки Салла.

Волнения продолжаются уже третий день. По предварительным данным, в ходе столкновений граждан с полицией погиб один человек, четверо силовиков получили ранения.



One of a number of videos circulating of unrest in Senegal - this follows arrest of opposition politician Ousmane Sonko who has been accused of rape - allegations he denies & claims are a plot by President Macky Sall. pic.twitter.com/c0uo5fwOKg — Samira Sawlani (@samirasawlani) March 5, 2021

Погромы начались с инцидента во время конвоирования задержанного оппозиционера. Его сторонники закидали камнями полицейских. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.



С того момента ситуация развивается стремительно. Протестующие устанавливают баррикады на улицах Дакара, жгут покрышки и атакуют силовиков при помощи палок и камней. Полиция отвечает на это применением светошумовых и газовых гранат.



It’s all kicking off in Senegal. The government has arrested the leader of the opposition and has now deployed the army to quell democracy protests which have been springing up all over the country today. pic.twitter.com/mZsHeaIk7i — GhostofDurruti (@RobTheRich001) March 4, 2021

Власти страны ограничили работу интернета и двухчастных телеканалов — Sen TV и Walf TV. Частично заблокированными оказались мессенджеры и социальные сети: Telegram, Facebook, WhatsApp, Youtube. Правительство страны обвинило телевещателей и представителей IT-компаний в излишней сосредоточенности на теме протестов.



⚠️ Confirmed: Social media and messaging apps restricted in #Senegal amid political unrest following arrest of opposition leader; real-time metrics show Facebook, YouTube, WhatsApp and Telegram CDN servers disrupted, limiting photo and video sharing ????



???? https://t.co/klvokfpLyu pic.twitter.com/L6q3ygu9jP — NetBlocks (@netblocks) March 5, 2021

Усман Сонко считается главным конкурентом действующего лидера страны Маки Салла на предстоящих президентских выборах. 46-летний глава оппозиционной партии Pastef наибольшей популярностью пользуется среди сенегальской молодежи.