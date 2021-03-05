ФАН приглашает читателей выбрать призеров конкурса «Хорошие новости России»

В эту пятницу, 5 марта, стартует очередной конкурс «Хорошие новости России», в рамках которого журналисты-победители получат денежные призы от ФАН. Участники конкурса знакомят читателей с культурными и спортивными мероприятиями, социальными проектами, интересными личностями. Своими публикациями авторы показывают, что хорошие новости в России есть и их не мало. Дважды в месяц у сотрудников региональных СМИ, освещающих позитивные события нашей страны, есть возможность побороться за победу. Призеров конкурса выбирают читатели путем онлайн-голосования. По традиции трое лидеров получают денежные призы в размере 30, 20 и 10 тысяч рублей. Голосование продлится до 11 марта включительно. Имена победителей станут известны 12 марта.

Участниками конкурса «Хорошие новости России» на этот раз стали:

Мария Колосова, корреспондент телерадиокомпании «Сейм». Ее материал «В Курске наградили победителей фестиваля ледовых и снежных скульптур» посвящен зимнему фестивалю. Благодаря 13 мастерам из разных городов России куряне могли полюбоваться ледяными сказочными персонажами: Царевной Лебедь, Золотой Рыбкой, жар-птицей, Колобком, драконом. В рамках фестиваля также прошло соревнование «Бешеная пила». На глазах горожан ловкие мастера превратили ледяные глыбы в скульптуры.

Татьяна Воротилова, журналист телеканала «Тюменское время». Репортаж «Деньги на игры. Киберспорт» на примере Тюменской области рассказывает, зачем инвесторы и государство вкладывают финансы в развитие киберспорта. Автор выяснила, почему так важно не упускать тренды в бизнесе и какую выгоду от развития в виртуальном пространстве получат в реальном мире.

Наталия Шаланкова, сотрудник телерадиокомпании «Сейм». На конкурс представлена программа из цикла «Миллион друзей». 20 лет назад в Курске впервые состоялась международная выставка кошек «Кубок Черноземья». За это время более 5000 кошек разных пород получили оценки и титулы. В этом году за право быть лучшим соревновались шикарные бенгалы, невозмутимые экзоты, плюшевые британцы, крупные мейн-куны, рэгдоллы, шотландцы, сфинксы, ориенталы, священная бирма, девон и корниш-рексы, курильские бобтейлы, нибелунги, русские голубые, сибиряки и домашние кошки. Кто из них в итоге стал победителем, можно узнать, посмотрев репортаж автора.

Любовь Киселева, журналист газеты «Тюменские известия». Публикация «От школьного дворика до парка проектов» рассказывает о Байкаловской СОШ, которая вполне заслуженно из года в год попадает в престижные рейтинги. Здесь самое передовое техническое оснащение, а оборудование кабинетов впечатлит даже искушенного горожанина. Но самое главное, в школе царит атмосфера творчества, благодаря которой успешно воплощаются в жизнь интересные проекты.

Татьяна Баронская, главный редактор информационного агентства Nord-News. Материал «В Мурманске появилось новое отделение реабилитации и восстановительной медицины» посвящен открытию отделения реабилитации и восстановительной медицины ММЦ имени Н. И. Пирогова ФМБА России. Это отделение специально создано для восстановления пациентов после коронавирусных осложнений, больных с ограничением двигательной активности, людей, перенесших операции и тяжелые заболевания. Восстановление и реабилитация пациентов происходит с применением новейших российских и зарубежных методик.

Екатерина Ардашева, сетевое издание IZHLIFE. Статья «Есть перспективы для ходьбы»: какие успехи делает Настя Ардашева из Удмуртии благодаря реабилитации» рассказывает об отчаянной борьбе врачей и самой пациентки за возможность вновь начать полноценную жизнь. Специалисты реабилитационного центра «Апрель» помогают девушке восстановиться после тяжелой черепно-мозговой травмы. Настя несколько раз в год проходит специальные восстановительные курсы, на которых учится заново ходить, общаться и совершать простейшие действия в быту.

Александр Колинченко, репортер ГТРК «Башкортостан». На победу в конкурсе претендует его материал «Артисты устроили концерт для уфимской больницы, спасшей от ковида более 6 тысяч человек». Уфимские артисты праздничным концертом решили сказать спасибо врачам Городской клинической больницы №8. Сейчас госпиталь, врачи которого вылечили более 6000 пациентов с коронавирусом, возвращается к прежнему режиму работы.

Виктория Емельянова, автор новостного портала «Яркуб». Герой публикации «Многодетный отец поделился секретом семейного счастья» Францас Щербаковас рассказал, как семье удается сохранить мир, покой и добрые традиции.

Ангелина Баткаева, корреспондент ГТРК «Пенза». Видеорепортаж «Пензенские волонтеры отмечают годовщину создания фонда «Мы вместе» посвящен людям, которые весь пандемийный год доставляли продукты, лекарства, помогали учреждениям здравоохранения средствами индивидуальной защиты и просто поддерживали тех, кто был на самоизоляции или карантине. В первую годовщину создания штаба своим «подшефным» подопечным волонтеры «Молодежки ОНФ» подарили мандариновые деревья.

Марина Ухабова, журналист издания «Нижегородская правда». Конкурсный отбор прошла статья автора «Успеха не занимать: как льготные кредиты помогают предпринимателям развиваться после пандемии». На примере ее героя, дизайнера Рустама Адюкова, который создает выставочную обувь, показано, как работает государственная поддержка малых и средних предпринимателей.

ФАН желает участникам конкурса удачи и напоминает, что уже вовсю идет прием заявок на соискание премии «Хорошие новости России». Она вручается дважды в год по пяти номинациям: «Общество и социальные проекты», «Герои современности», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации», «Спорт». Победители получают денежные призы в размере ста тысяч рублей и приглашение в Петербург на церемонию награждения.

Заявку на соискание необходимо отправить по адресу goodrussia@riafan.ru с пометкой «Премия «Хорошие новости России» до 31 марта включительно. Ознакомиться с положением премии и скачать бланк заявки можно здесь.