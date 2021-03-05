На Украине рассказали, как Киев снижает боеспособность ВСУ

Киев, 5 марта. Опытные военнослужащие массово покидают ВСУ, заявил советник главы Минобороны Украины Юрий Бутусов.

Ситуация в Вооруженных силах Украины никак не меняется, отметил Бутусов в интервью с украинскими СМИ. По его словам, она даже ухудшается, так как руководство страны не проводит реформы в сфере армии, а опытные и квалифицированные специалисты покидают ВСУ. Советник главы оборонного ведомства подчеркнул, что подобное положение дел имеет негативное влияние на боеспособность войск государства.

«Не вижу никаких изменений в украинском войске. Никакие реформы не происходят, состояние армии вообще не изменилось в сравнении с тем, как было два года назад. Даже ухудшилось, потому что значительное количество опытных людей покинуло ряды вооруженных сил, поэтому в принципе боеспособность уменьшается у украинской армии», — уточнил Бутусов.

Правительство страны не делает никаких шагов на пути к формированию каких-либо оборонных стратегий и доктрин для реализации реформ в армии, подчеркнул советник руководителя МО Украины. Он добавил, что подобная политика Киева является весьма рискованной.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что Киев в скором времени может развернуть полномасштабное наступление на территории Донбасса, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.