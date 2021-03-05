Силовики задержали бывшего помощника президента Абхазии Ахру Авидзбу

Сухум, 5 марта. Сотрудники службы безопасности Абхазии задержали Ахру Авидзбу и его охранников. В прошлом он был помощником главы государства.

Правоохранители уже провели обыски в доме фигуранта. По предварительным данным, мужчина хранил оружие, сейчас оно изъято.

Интерес к бывшему помощнику мог возникнуть из-за его сопровождения. С ним якобы часто ходили вооруженные люди с гражданством другой республики. Сторонники экс-чиновника собрались возле здания спецслужбы, где временно находится задержанный. Уточняется, что высокую должность подозреваемый покинул в ноября 2020 года по собственному желанию.

В Краснодарском крае сотрудники правоохранительных органов возбудили дело в отношении депутата. Народный избранник подозревается в крупном мошенничестве, сообщал ФАН.