Песков напомнил об ответственности за преступления в отношении молодежи

Москва, 5 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил высказывание Владимира Путина о преступлениях в отношении несовершеннолетних граждан страны.

Дмитрий Песков отказался сопоставлять тяжесть преступлений, совершенных в отношении молодых россиян. Спикер Кремля в ходе брифинга 5 марта напомнил об ответственности за подобные правонарушения, которая предусмотрена УК РФ.

«Могу лишь подтвердить, что это является правонарушением, и это подлежит наказанию в соответствии с законом», — заявил Песков.

Накануне президент России Владимир Путин во время встречи с волонтерами акции «Мы вместе» резко раскритиковал людей, использующих несовершеннолетних граждан как инструмент для достижения «эгоистических» целей.