Денис Евстигнеев о сериале «Угрюм-река»: Мороз у нас лишь один, а вот морозов не было

Известный российский продюсер Денис Евстигнеев признался ФАН, что телесериал «Угрюм-река» — в первую очередь, о любви, о взаимоотношениях отца, его сына и женщины, которую они делили между собой.

Лауреат Государственной премии СССР (за операторскую работу в фильме «Слуга») в эксклюзивном интервью рассказал подробности съемок масштабного 16-серийного проекта, работа над которым велась на протяжении семи лет и закончилась аккурат перед началом пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Мы успели все снять до пандемии»

— Денис Евгеньевич, в чем заключается главная сложность при создании таких исторических фильмов? Стараться попасть точно в произведение?

— Это как огромная махина, понимаете, просто неподъемная вещь по всяким визуальным моментам. У нас было пять или семь локаций по всей стране (а еще в Минске. — Прим. ФАН): и везде шли стройки, снималось невероятное количество людей, и все с усами и бородами (смеется), огромное количество костюмов, которые мы шили на всех — это, собственно, все то, что надо было сделать и что мы делали.

Мы семь лет этим занимались! А потом, когда уже нам была дана отмашка на начало съемочного процесса, вот тогда началась уже такая реальная, профессиональная киноработа, причем очень тяжелая.

— Успели до пандемии COVID-19 снять?

— Да! Как раз ровно год назад у нас была «шапка» — это такое мероприятие, когда устраивается праздник по поводу окончания съемок. В конце февраля. А потом случилось все это…

— Премьера сериала состоится на Первом канале 9 марта. Может быть, первоначально она планировалась на какую-то более раннюю дату? Если бы не коронавирус…

— Тут вот не знаю, это вопрос к Первому каналу.

— По какому принципу отбирались исполнители главных ролей?

— Они — хорошие артисты, во-первых.

— Вы же участвовали, как продюсер, в данном процессе?

— Конечно. Я, режиссер Юрий Мороз и другой продюсер картины — Константин Эрнст. Все мы участвовали, конечно. Так вот, в первую очередь, это все — прекрасные артисты. Второе — мы смотрели, подходят они к предлагаемой роли или нет, учитывалась их занятость и так далее. Потому что, например, Александр Горбатов, наш главный герой, снимался без единого выходного в течение семи месяцев, по-моему. Можете себе представить?!

— Признаться, сложно. А ведь кое-кто еще говорит, что у актеров жизнь легкая!

— Нет, это не легкая жизнь. Совсем!

— Я знаю, что съемки шли и при температуре в 30 градусов. Если снимали в Сибири, то, значит, речь идет о том, что были морозы?

— И Мороз был, и морозы. Мороз — это наш режиссер-постановщик. Но нет, настоящих морозов, к сожалению, не было… Только один Мороз (смеется). К сожалению, не было и снега. И нам приходилось делать искусственный снег. А еще рисовать его.

Но зато была жара. Это вот те самые тридцать градусов.

«Это первая полная экранизация романа»

— Как считаете, что должно привлечь, в первую очередь, зрителей к телеэкранам?

— История.

— Нашей страны?

— И ее тоже. Но главное — это история любви, история взаимоотношений отца, его сына и женщины, которую они делили между собой. Имею в виду героев Александра Балуева, Александра Горбатова и Юлии Пересильд.

А еще история любовного треугольника между Ниной, Прохором и Протасовым во второй части сериала (их роли исполнили Софья Эрнст, Горбатов и Юрий Чурсин. — Прим. ФАН). И вот эти мощнейшие треугольники, мне кажется, должны людей увлечь.

При этом все это происходит на фоне, безусловно, истории страны, истории золотой лихорадки, истории поисков золота, история освоения Сибири и всего остального.

— Весь роман Вячеслава Шишкова вошел в телесериал или нет? Если второе, то можно будет ожидать потом продолжения?

— Нет, вошло абсолютно все. Вошло все, и даже больше. Какие-то вещи мы, понятное дело, немного дофантазировали.

А вообще скажу, что это первая полная экранизация романа. В снятый в 1968 году многосерийный художественный фильм с аналогичным названием вошло не все…

Телесериал «Угрюм-река» был снял по одноименному роману Вячеслава Шишкова, а также на основе исторических фактов о покорении Сибири в конце XIX — начале веков.

Режиссером выступил Юрий Мороз, в активе которого есть такие известные кино- и телепроекты, как «Апостол», «Братья Карамазовы», «Операция «Сатана», «Инквизитор», «Пелагия и белый бульдог», «Каменская», «Черный квадрат» и другие.

Роли в «Угрюм-реке» также сыграли Наталья Суркова, Юрий Миронцев, Роман Мадянов, Леонид Окунев, Виктор Раков, Дарья Мороз, Александр Яценко, Юлия Хлынина, Борис Каморзин, Станислав Дужников, Евгения Манджиева, Александр Клюквин и другие.

Премьера 16-серийного проекта состоится 9 марта в вечернем эфире Первого канала.

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