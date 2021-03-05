Анастасия Решетова похвасталась виллой в Крыму за 234 тысячи рублей в сутки

Москва, 5 марта. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова вместе с сыном уехала на отдых в Крым. Звезда уже похвасталась подписчикам шикарной виллой.

Блогер вместе с Ратмиром расположились в апартаментах на территории спа-отеля Mriya Resort. Выбор звезды пал на двухуровневую виллу с бассейном, видом на море и террасой.

В Stories на своей странице в Instagram Решетова опубликовала несколько записей. На кадрах она показала апартаменты — зал с панорамными окнами, за которыми открывается живописный вид, бассейн с подогревом, тренажерный зал. Стоимость отдыха в этих апартаментах, по данным сайта, составляет от 234 тысяч рублей за сутки.

Решетова хочет восстановить силы и заняться здоровьем. По ее словам, с начала года она набрала лишние килограммы, от которых ей нужно избавиться. Модель убеждена, что крымский климат быстро приведет ее в форму.

«Первым делом я пошла в Центр активного долголетия, который находится на территории отеля, чтобы пообщаться с врачом и сформировать себе программу на ближайшие дни», — написала экс-девушка Тимати.

Решетова родила рэперу наследника в 2019 году. В прошлом году пара рассталась, но поддерживает теплые отношения.