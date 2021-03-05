Экс-глава Генштаба ВСУ мечтает о победе Украины над Россией

Киев, 5 марта. Бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о возможности успеха ВСУ в гипотетическом конфликте с ВС РФ.

Слова отставного генерала Муженко приводит РИА Новости. По словам экс-главы Генштаба ВСУ, восстановление украинских границ, существовавших до 2014 года, вполне реалистично, но потребует больших усилий.

«Нужен сильный верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне», — заявил Муженко.

При этом бывший штабной работник ВСУ не сказал, какое именно государство или группа государств могли бы предоставить Украине военную поддержку при открытом конфликте с Россией.

Отношения между Москвой и Киевом за последние годы значительно ухудшились на фоне внутриукраинского конфликта в Донбассе. Официальные представители РФ неоднократно заявляли, что Россия не является и никогда не являлась стороной данного противостояния и всячески стремится к его мирному урегулированию — чему препятствует политика украинских властей, игнорирующих выполнение Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам пригорода Донецка, использовав реактивную систему залпового огня.