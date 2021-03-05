Норвегия поддержала санкции ЕС по Навальному

Осло, 5 марта. Норвегия присоединяется к санкциям Евросоюза, введенным по делу Алексея Навального. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Норвегии.

Как уточняется, Осло примет идентичные меры в отношении России. При этом, какие именно это меры, в МИД не уточнили.

Накануне ЕС ввел санкции против четырех граждан РФ. Вслед за Брюсселем ограничения ввел Вашингтон. Под санкции США попали 14 российских организаций.

МИД России заявил, что Москва однозначно отреагирует на санкции США и ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что политика санкций в отношении России не достигает цели.