Спецназ полиции ликвидировал склад кокаина в провинции Ла-Мар в Перу

Аякучо, 5 марта. Перуанский спецназ обнаружил склад кокаина в районе Санта-Роса провинции Ла-Мар. Наркотики были спрятаны под землей в одной из хижин, сообщило издание Peru21.

О складе кокаина недалеко от города Аякучо на юге Перу стало известно в результате разведывательной работы Управления по борьбе с наркотиками (DIRANDRO). После подтверждения информации на место вылетело спецподразделение перуанского спецназа «Лос-Синчи» и высадилось недалеко от Санта-Роса.

В одной из хижин в подземном укрытии они обнаружили 184 килограмма кокаина, расфасованного в пластиковые пакеты. Наркотики были доставлены на базу в районе Мазамари.

По данным полиции, запрещенные вещества хотели переправить в район Иньяпари, граничащий с Бразилией, уже оттуда их планировали развести по городам Абанкай, Куско и по региону Мадре-де-Дьос.

Перу находится на втором месте среди стран Латинской Америки по производству кокаина после Колумбии. На фоне падения цен на кофе ситуация усугубилась: фермеры начали активно выращивать коку. По итогам 2019 года производство растения увеличилось до 55 тыс. гектаров, что соответствует производству приблизительно 500 тонн кокаина в год.

Самые большие плантации коки в стране расположены в долине рек Апуримак, Эне и Мантаро. Оттуда по джунглям Амазонки наркотики перемещаются в Бразилию и Боливию. Перуанская полиция изымает в среднем тонну наркотиков в неделю.

