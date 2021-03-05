Весна манит теплом, вселяя в нас оптимизм и ожидание перемен. Новых впечатлений хочется всегда, а на излете холодных снежных дней — особенно. Заграница по-прежнему не так доступна для поездок, как раньше. Так почему бы не исследовать новые нехоженые тропы отечественных просторов? Тем более, что, вероятнее всего, добрая половина из нас не видела и третьей части удивительных уголков родного края. Для тех счастливцев, чей отпуск выпадает на середину весны, ФАН предлагает обзор небанальных курортных мест и туристических маршрутов, руководствуясь которыми вы сможете отлично отдохнуть в апреле в России.

Особенности дальневосточных курортов России

Если спросить жителя средней полосы нашей страны о том, где в России теплее всего в апреле и где можно отдохнуть у моря, то ответ со стопроцентной вероятностью будет касаться знаменитых черноморских курортов. Что ж, эти места, действительно, любимы россиянами и крайне популярны. Но сегодня мы расскажем вам о дальневосточном Японском море. Оно отделено от Тихого океана островом Сахалин и Японскими островами. Это тысячи километров береговой линии, что значительно больше, чем протяженность береговой линии Краснодарского края.

Сразу нужно заметить, что дальневосточные приморские города и поселки изначально строились не для курортного времяпровождения. Исторически сложилось так, что эта территория считалась приграничной, поэтому основные поселения обслуживали порты, военные базы и центры переработки рыбы и другой продукции. И только в последние 25 лет для туристов здесь создают места, оборудованные всем необходимым для отдыха.

И еще одно важное замечание: это направление не подходит тем, кто ищет, куда поехать в России в апреле недорого. Ведь нужно учесть, что даже на самолете дорога займет у вас примерно 8-10 часов, поэтому ее стоимость не может быть слишком низкой. Впрочем, путешествуя по России, сэкономить можно всегда — к примеру, вам не придется платить крайне невыгодную комиссию за конвертацию валют. Кроме того, при посадке на внутренние авиарейсы не требуется подтверждать отсутствие у пассажира коронавирусной инфекции, поэтому вы будете избавлены и от прохождения довольно дорогостоящего теста.

Погодные условия япономорского побережья

Климат на побережье муссонный, погода меняется в зависимости от времени года: зимой сильные штормы, но воздух сухой, осень — период ураганных ветров, а весной и летом воздух прогревается, насыщается влагой. Температура воды достигает летом 25-27 градусов терла. Для сравнения — это теплее, чем на том же Эгейском море в Турции. Море населено разнообразными видами рыб, крабов, моллюсков, а также креветками, морскими ежами, кальмарами, осьминогами. Дайверы знают и очень ценят погружения в кристально чистые глубины и красивые рифы Японского моря. Поэтому если вы увлекаетесь дайвингом, то посетить дальневосточный курорт просто необходимо.

Для пляжного отдыха подходит не все побережье, а Южное Приморье. Туристическая рекреация активно развивается, предлагая отдыхающим не только санаторно-курортные оздоровительные программы, но и знакомство с богатой и необычной природой.

Отдых в окрестностях Владивостока

Основной курортной зоной здесь считается залив Петра Великого, побережье называется дальневосточным «черноморьем». Это часть берега, окружающего сам залив, многочисленные острова внутри залива, а также окрестности Находки. Пляжи также имеются на восточном побережье Приморского края. Самое чистое море у островов, но и вода холоднее. Ближе к Владивостоку вода не такая чистая, зато в купальный сезон она прогревается до 29 градусов, например в заливе Посьета. Размещаются отдыхающие чаще всего в небольших частных отелях и малоэтажных коттеджах. Среди местных жителей хорошо известен пляж в поселке Ливадия. Сюда приезжают любители кемпингового туризма. Пляж довольно чистый, питьевая вода привозная.

Вода для купания прогревается лишь поздней весной, но подышать целебным морским воздухом и посмотреть местные достопримечательности возможно и в апреле. Так, побережье у города Находка известно своими сопками. Две из них — «Брат» и «Сестра» — образуют своеобразные ворота, в которые, по местной легенде, в скором времени на Землю придет Светлый Князь.

Если вы путешествуете с детьми, обязательно запланируйте посещение скально-скульптурного комплекса «Парк Драконов». Центральной фигурой этого парка с территорией в 36 гектар стала каменная фигура дракона, хвост которого слился с горельефом хребта сопки и протянулся на 800 метров. В парке вы повстречаете не только драконов, но и каменных черепах, и лица людей, а также место кладки каменных драконьих «яиц» — большие валуны округлой формы в естественных углублениях. О том, как возник этот парк, споры не утихают до сих пор. Самой фантастической считается версия создания этого ландшафта древними людьми.

Восточное Приморье по своим климатическим особенностям напоминает озеро Байкал и также считается зоной пляжного отдыха. Вода в разгар сезона прогревается всего лишь до 20-22 градусов. Зато берега представляют собой необыкновенной красоты лесистые горы. При «отжимных» ветрах вода в море остается сильно прохладной — 12-14 градусов даже при жаркой погоде.

Пару слов нужно сказать о дорогах вдоль Японского моря для автолюбителей: по большей части они прямые, серпантины здесь — редкое явление. Единственная неприятность — дороги часто смывает сильными ливнями.

Места для пляжного отдыха на Сахалине

Пляжный отдых на острове Сахалин сосредоточен на юго-западе. В 40 километрах от Южно-Сахалинска в окружении скалистых мысов находится залив Аннива. Сезон купания здесь недолгий — всего два месяца. Старейший песчаный Аннивский пляж в бухте Лососей — самый известный и популярный. Еще один пляж в двух километрах от города Корсаков — пляж Пригородного. Удобная дорога и развитая инфраструктура выгодно отличает это место от других. Здесь с комфортом можно провести время вместе с семьей.

Одна из местных достопримечательностей — семиэтажный маяк Аннива, который был построен еще японцами. Сегодня маяк заброшен, что, впрочем, не делает его менее внушительным и впечатляющим. Самостоятельно до него вы вряд ли доберетесь — нужно искать экскурсию в составе туристической группы.

Альтернативой морскому отдыху на Сахалине могут стать посещения грязевых вулканов. Это кратеры в земле, из которых извергаются природные газы и грязь. С эстетической точки зрения ничего особо привлекательного в них нет, но лечебные свойства вулканической грязи известны и почитаемы в народе. Самый доступный для туристов грязевой кратер находится в 18 километрах от Южно-Сахалинска, у станции Новодеревенская.

«Антицифровизация» — новый популярный тренд в организации туризма

Наряду с популярными во все времена морскими курортами, в 2020 году, прошедшему под знаком пандемии коронавирусной инфекции, получил свое развитие новый тренд — «антиdigital» или «дальше от людей». Кроме пандемического режима, востребованности такому направлению добавляет всеобщая цифровизация населения и накопленная усталость от необходимости все время быть на связи.

В этом смысле хороши, к примеру, одиночные походы в горные места. К этому отлично располагают направления горного туризма вдоль легендарной дальневосточной реки Амур. Отправной точкой путешествий может стать Благовещенск: сюда летают самолеты из многих городов Центральной России.

Этот город интересен своей историей и самобытной архитектурой. К тому же он стоит на самом берегу Амура — реки, выступающей в роли естественной границы с Китаем. Мы, конечно, не призываем вас посетить китайские земли в такой непростой эпидемиологической обстановке. Но посмотреть на город Хэйхэ, считающийся миниатюрой Китая, прямо с набережной Благовещенска вполне возможно.

«Перезагрузка» в амурской тайге

Российский «стоунхендж» и уникальный природный комплекс Храмовая гора пока еще не столь активно освоен туристами. Поэтому для тех, кто ищет уединения, этот маршрут станет особенно привлекательным. Каменные блоки-останцы разной высоты — от 15 до 20 метров — расположены на берегу Бурейского водохранилища. Они представляют собой настоящий природный феномен.

Естественные мегалиты создавались под воздействием окружающей среды миллионы лет. Но такая длительная и кропотливая работа самой природы определенно того стоила: каменные очертания поражают своей продуманностью и уникальностью. Сторонники альтернативной истории даже полагают, что на месте этой достопримечательности когда-то стоял каменный город-крепость, впоследствии разрушенный неведомым мощнейшим оружием.

Самостоятельно найти приамурский «стоунхендж» туристу вряд ли под силу — для этого понадобится помощь проводника. Маршрут начинается с поездки из Благовещенска в поселок Талакан. Здесь путешественников ждет ночлег на берегу водохранилища. Утром — ранний подъем, и целый день по горно-лесистой местности туристы добираются до каменной достопримечательности. Вечером — возвращение в поселок и снова ночевка. Хорошая новость для любителей банных процедур: в поселке в туристическом домике есть самая настоящая русская баня с местными душистыми травами.

Привал альпинистов

Амурской «шамбалой» называют зону отдыха неподалеку от Бурейской гидроэлектростанции. Основал ее геолог и альпинист, поэтому ландшафт местности рассчитан на любителей горных преград. Здесь есть своя «тропа Непала» и свое «ласточкино гнездо» — места, до которых самые отважные могут добраться только с помощью альпинистского снаряжения. Есть подвесные мосты, на берегу оборудована пляжная зона. А среди здешних природных достопримечательностей особое внимание стоит обратить на пещеры и гроты.

Поход по Зейскому заповеднику

Два дня без телефона и Интернета — таковы условия маршрута по Зейскому заповеднику. Побыть вдали от городской цивилизации и полюбоваться красотами природы Зейского района, готовить еду на костре, пить воду из девственно чистых естественных родников и ручьев — отличная программа-минимум для путешественников, выбравших этот маршрут протяженностью более 14 километров по тайге. Первая часть пути рассчитана примерно на шесть километров с остановкой в горном приюте, а уже оттуда туристы проследуют на горный хребет Тукурингра.

У подножия хребта стоит зимовье, которое местные жители называют «избушкой на курьих ножках». От «избушки» до конечной точки на вершине — примерно 1,5 километра. Самые подготовленные туристы ночуют прямо на площадке, любуясь роскошным закатом и восходом. Высота над уровнем моря здесь составляет 1400 метров.

Конечно, подобные походы, рассчитанные не на один день, требуют немалой физической подготовки и закалки. А для путешественников с маленькими детьми и тех, кто не ставит своей целью надолго покидать город с присущей ему цивилизацией, мы просто перечислим некоторые интересные туристические места.

Какие достопримечательности стоит увидеть в Амурской области: