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Такой близкий Дальний Восток, или Как небанально и с пользой отдохнуть в России в апреле

Японское море – одно из самых южных дальневосточных морей

Весна манит теплом, вселяя в нас оптимизм и ожидание перемен. Новых впечатлений хочется всегда, а на излете холодных снежных дней — особенно. Заграница по-прежнему не так доступна для поездок, как раньше. Так почему бы не исследовать новые нехоженые тропы отечественных просторов? Тем более, что, вероятнее всего, добрая половина из нас не видела и третьей части удивительных уголков родного края. Для тех счастливцев, чей отпуск выпадает на середину весны, ФАН предлагает обзор небанальных курортных мест и туристических маршрутов, руководствуясь которыми вы сможете отлично отдохнуть в апреле в России. 

Особенности дальневосточных курортов России

Если спросить жителя средней полосы нашей страны о том, где в России теплее всего в апреле и где можно отдохнуть у моря, то ответ со стопроцентной вероятностью будет касаться знаменитых черноморских курортов. Что ж, эти места, действительно, любимы россиянами и крайне популярны. Но сегодня мы расскажем вам о дальневосточном Японском море. Оно отделено от Тихого океана островом Сахалин и Японскими островами. Это тысячи километров береговой линии, что значительно больше, чем протяженность береговой линии Краснодарского края.

Сразу нужно заметить, что дальневосточные приморские города и поселки изначально строились не для курортного времяпровождения. Исторически сложилось так, что эта территория считалась приграничной, поэтому основные поселения обслуживали порты, военные базы и центры переработки рыбы и другой продукции. И только в последние 25 лет для туристов здесь создают места, оборудованные всем необходимым для отдыха.

И еще одно важное замечание: это направление не подходит тем, кто ищет, куда поехать в России в апреле недорого. Ведь нужно учесть, что даже на самолете дорога займет у вас примерно 8-10 часов, поэтому ее стоимость не может быть слишком низкой. Впрочем, путешествуя по России, сэкономить можно всегда — к примеру, вам не придется платить крайне невыгодную комиссию за конвертацию валют. Кроме того, при посадке на внутренние авиарейсы не требуется подтверждать отсутствие у пассажира коронавирусной инфекции, поэтому вы будете избавлены и от прохождения довольно дорогостоящего теста.

Погодные условия япономорского побережья

Климат на побережье муссонный, погода меняется в зависимости от времени года: зимой сильные штормы, но воздух сухой, осень — период ураганных ветров, а весной и летом воздух прогревается, насыщается влагой. Температура воды достигает летом 25-27 градусов терла. Для сравнения — это теплее, чем на том же Эгейском море в Турции. Море населено разнообразными видами рыб, крабов, моллюсков, а также креветками, морскими ежами, кальмарами, осьминогами. Дайверы знают и очень ценят погружения в кристально чистые глубины и красивые рифы Японского моря. Поэтому если вы увлекаетесь дайвингом, то посетить дальневосточный курорт просто необходимо.

Для пляжного отдыха подходит не все побережье, а Южное Приморье. Туристическая рекреация активно развивается, предлагая отдыхающим не только санаторно-курортные оздоровительные программы, но и знакомство с богатой и необычной природой. 

Отдых в окрестностях Владивостока

Основной курортной зоной здесь считается залив Петра Великого, побережье называется дальневосточным «черноморьем». Это часть берега, окружающего сам залив, многочисленные острова внутри залива, а также окрестности Находки. Пляжи также имеются на восточном побережье Приморского края. Самое чистое море у островов, но и вода холоднее. Ближе к Владивостоку вода не такая чистая, зато в купальный сезон она прогревается до 29 градусов, например в заливе Посьета. Размещаются отдыхающие чаще всего в небольших частных отелях и малоэтажных коттеджах. Среди местных жителей хорошо известен пляж в поселке Ливадия. Сюда приезжают любители кемпингового туризма. Пляж довольно чистый, питьевая вода привозная.

Вода для купания прогревается лишь поздней весной, но подышать целебным морским воздухом и посмотреть местные достопримечательности возможно и в апреле. Так, побережье у города Находка известно своими сопками. Две из них — «Брат» и «Сестра» — образуют своеобразные ворота, в которые, по местной легенде, в скором времени на Землю придет Светлый Князь.

Если вы путешествуете с детьми, обязательно запланируйте посещение скально-скульптурного комплекса «Парк Драконов». Центральной фигурой этого парка с территорией в 36 гектар стала каменная фигура дракона, хвост которого слился с горельефом хребта сопки и протянулся на 800 метров. В парке вы повстречаете не только драконов, но и каменных черепах, и лица людей, а также место кладки каменных драконьих «яиц» — большие валуны округлой формы в естественных углублениях. О том, как возник этот парк, споры не утихают до сих пор. Самой фантастической считается версия создания этого ландшафта древними людьми.

Восточное Приморье по своим климатическим особенностям напоминает озеро Байкал и также считается зоной пляжного отдыха. Вода в разгар сезона прогревается всего лишь до 20-22 градусов. Зато берега представляют собой необыкновенной красоты лесистые горы. При «отжимных» ветрах вода в море остается сильно прохладной — 12-14 градусов даже при жаркой погоде.  

Пару слов нужно сказать о дорогах вдоль Японского моря для автолюбителей: по большей части они прямые, серпантины здесь — редкое явление. Единственная неприятность — дороги часто смывает сильными ливнями.

Сезон купания на Японском море не такой длинный, как на черноморских курортах, но местный природный колорит не оставит вас равнодушными

Места для пляжного отдыха на Сахалине

Пляжный отдых на острове Сахалин сосредоточен на юго-западе. В 40 километрах от Южно-Сахалинска в окружении скалистых мысов находится залив Аннива. Сезон купания здесь недолгий — всего два месяца. Старейший песчаный Аннивский пляж в бухте Лососей — самый известный и популярный. Еще один пляж в двух километрах от города Корсаков — пляж Пригородного. Удобная дорога и развитая инфраструктура выгодно отличает это место от других. Здесь с комфортом можно провести время вместе с семьей.

Одна из местных достопримечательностей — семиэтажный маяк Аннива, который был построен еще японцами. Сегодня маяк заброшен, что, впрочем, не делает его менее внушительным и впечатляющим. Самостоятельно до него вы вряд ли доберетесь — нужно искать экскурсию в составе туристической группы.

Альтернативой морскому отдыху на Сахалине могут стать посещения грязевых вулканов. Это кратеры в земле, из которых извергаются природные газы и грязь. С эстетической точки зрения ничего особо привлекательного в них нет, но лечебные свойства вулканической грязи известны и почитаемы в народе. Самый доступный для туристов грязевой кратер находится в 18 километрах от Южно-Сахалинска, у станции Новодеревенская.

Грязевые вулканы – уникальное природное явление острова Сахалин

«Антицифровизация» — новый популярный тренд в организации туризма

Наряду с популярными во все времена морскими курортами, в 2020 году, прошедшему под знаком пандемии коронавирусной инфекции, получил свое развитие новый тренд — «антиdigital» или «дальше от людей». Кроме пандемического режима, востребованности такому направлению добавляет всеобщая цифровизация населения и накопленная усталость от необходимости все время быть на связи.

В этом смысле хороши, к примеру, одиночные походы в горные места. К этому отлично располагают направления горного туризма вдоль легендарной дальневосточной реки Амур. Отправной точкой путешествий может стать Благовещенск: сюда летают самолеты из многих городов Центральной России.

Этот город интересен своей историей и самобытной архитектурой. К тому же он стоит на самом берегу Амура — реки, выступающей в роли естественной границы с Китаем. Мы, конечно, не призываем вас посетить китайские земли в такой непростой эпидемиологической обстановке. Но посмотреть на город Хэйхэ, считающийся миниатюрой Китая, прямо с набережной Благовещенска вполне возможно.   

«Перезагрузка» в амурской тайге

Российский «стоунхендж» и уникальный природный комплекс Храмовая гора пока еще не столь активно освоен туристами. Поэтому для тех, кто ищет уединения, этот маршрут станет особенно привлекательным. Каменные блоки-останцы разной высоты — от 15 до 20 метров — расположены на берегу Бурейского водохранилища. Они представляют собой настоящий природный феномен.

Естественные мегалиты создавались под воздействием окружающей среды миллионы лет. Но такая длительная и кропотливая работа самой природы определенно того стоила: каменные очертания поражают своей продуманностью и уникальностью. Сторонники альтернативной истории даже полагают, что на месте этой достопримечательности когда-то стоял каменный город-крепость, впоследствии разрушенный неведомым мощнейшим оружием.

Самостоятельно найти приамурский «стоунхендж» туристу вряд ли под силу — для этого понадобится помощь проводника. Маршрут начинается с поездки из Благовещенска в поселок Талакан. Здесь путешественников ждет ночлег на берегу водохранилища. Утром — ранний подъем, и целый день по горно-лесистой местности туристы добираются до каменной достопримечательности. Вечером — возвращение в поселок и снова ночевка. Хорошая новость для любителей банных процедур: в поселке в туристическом домике есть самая настоящая русская баня с местными душистыми травами.

Привал альпинистов

Амурской «шамбалой» называют зону отдыха неподалеку от Бурейской гидроэлектростанции. Основал ее геолог и альпинист, поэтому ландшафт местности рассчитан на любителей горных преград. Здесь есть своя «тропа Непала» и свое «ласточкино гнездо» — места, до которых самые отважные могут добраться только с помощью альпинистского снаряжения. Есть подвесные мосты, на берегу оборудована пляжная зона. А среди здешних природных достопримечательностей особое внимание стоит обратить на пещеры и гроты.

Поход по Зейскому заповеднику

Два дня без телефона и Интернета — таковы условия маршрута по Зейскому заповеднику. Побыть вдали от городской цивилизации и полюбоваться красотами природы Зейского района, готовить еду на костре, пить воду из девственно чистых естественных родников и ручьев — отличная программа-минимум для путешественников, выбравших этот маршрут протяженностью более 14 километров по тайге. Первая часть пути рассчитана примерно на шесть километров с остановкой в горном приюте, а уже оттуда туристы проследуют на горный хребет Тукурингра

Сложно себе представить дальневосточный отдых без рыбалки

У подножия хребта стоит зимовье, которое местные жители называют «избушкой на курьих ножках». От «избушки» до конечной точки на вершине — примерно 1,5 километра. Самые подготовленные туристы ночуют прямо на площадке, любуясь роскошным закатом и восходом. Высота над уровнем моря здесь составляет 1400 метров.

Конечно, подобные походы, рассчитанные не на один день, требуют немалой физической подготовки и закалки. А для путешественников с маленькими детьми и тех, кто не ставит своей целью надолго покидать город с присущей ему цивилизацией, мы просто перечислим некоторые интересные туристические места.

Какие достопримечательности стоит увидеть в Амурской области:

  • Арбинская писаница — скала из гранита на берегу реки Арби высотой примерно 30 метров. Она покрыта древними рисунками —петроглифами, примерный возраст которых, по мнению исследователей, составляет 2,5 тысячи лет. Рисунки животных, птиц, змей и различных антропоморфных существ сделаны красной охрой. Неподалеку от скалы был найден жертвенник с фрагментами железных, керамических и костяных предметов;
  • каменный карьер вблизи Благовещенска — очень красивое место в окрестностях города, похожее на кратер вулкана. Ярусные каменные берега и необычного цвета ярко-бирюзовая вода сделали это место очень притягательным для отдыха и фотосессий;
  • «горящие» горы в Шимановском районе — это двухкилометровая гряда каменистых образований возрастом более 300 лет с необычными прожилками-слоями, из которых как бы выбиваются дым и огонь;
  • туристическая рыбалка с посиделками у костра и ухой из свежего улова. Хотя рыбалка и не является территориальной достопримечательностью, невозможно побывать в этих местах и не выловить своими руками вкуснейшую и экологически чистую рыбу, которой так богата дальневосточная земля.
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