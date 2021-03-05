Ирина Шейк соблазнила фанатов дерзким образом с глубоким декольте

Москва, 5 марта. Российская супермодель Ирина Шейк порадовала фанатов откровенным снимком, на котором она позирует в черном наряде.

На артистке черное короткое платье, голову она покрыла платком в тон своего наряда. Образ знаменитость разбавила ярким макияжем — сделав широкие красно-оранжевые стрелки, которые добавили дерзости ее образу.

Фотография супермодели появилась на ее официальной странице в Instagram. Публикация собрала за пять часов свыше 262 тысяч лайков. Одними «сердечками» не обошлось — поклонники оставили в комментариях сотни восторженных слов о знаменитой манекенщице.

«Идеальная женщина»; «Самая привлекательная»; «Обалдеть, это не описать словами. Вы прекрасны чрезвычайно»; «Ирочка-красавица», — пишут интернет-пользователи, комментируя снимок 35-летней знаменитости.

Ирина Шейк часто радует фанатов свежими кадрами. Недавно она принимала участие в откровенной фотосессии для журнала Vogue. Манекенщица позировала в боди с глубоким декольте и жемчужными бусами — поклонники были соблазнены ее провокационным образом.