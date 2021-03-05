Саакашвили исключили из совета по вопросам градостроительства Украины

Киев, 5 марта. Президент Украины Владимир Зеленский убрал экс-главу Грузии Михаила Саакашвили из Координационного совета по вопросам градостроительства. На его место назначили Георгий Цхакая.

Указ украинского лидера опубликован на его официальном сайте. В документе указано, что Цхакая займет пост по собственному желанию. Сейчас он входит в Исполнительный комитет реформ, которым руководит Саакашвили. Ранее он работал в налогово-таможенной службе Грузии.

Саакашвили трудился в совете по вопросам градостроительства с конца 2020 года. В указе Зеленского не сказано, почему его решили исключить.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Европа пролонгировала санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича.