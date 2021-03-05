Водолазы прекратили поиски утонувших детей в Вольске

Вольск, 5 марта. Поиски детей продолжаются, но водолазные работы приостановлены. Обследуются акватория Волги, береговая линия и места, где снова образовалась полынья.

Шестилетний мальчик провалился под лед и его старший 11-летний брат бросился ему на помощь, но в итоге оба ребенка погибли. Мальчики утонули несколько дней назад. После трагедии ведется активный поиск их тел, сообщают в службе спасения Саратовской области.

Известно, что водолазы обследовали 3,5 тыс. кв. м по течению Волги — поиски пока не дали результатов. Водолазные работы временно прекращены в связи с усложнившимися погодными условиями.

Задержан подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика в Вольске, сообщал ранее ФАН.