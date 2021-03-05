Пострадавшие в массовом ДТП с трамваем в Иркутске получили легкие травмы

Иркутск, 5 марта. Врачи диагностировали порезы и ушибы у двоих пострадавших в результате аварии с девятью машинами и трамваем в Иркутске.

Оба человека, которые пострадали в результате произошедшей аварии в Иркутске, получили незначительные травмы. Они отказались от госпитализации. Врачи диагностировали у них ушибы и порезы. Об этом рассказал источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Добавим, ДТП произошло утром в районе железнодорожного вокзала. Столкнулись девять автомобилей и трамвай. По данным полиции, причиной произошедшего стал отказ тормозов у общественного транспорта. На момент аварии пассажиров в нем не было.

Еще одна серьезная авария произошла в Пензенской области. Там при лобовом столкновении автомобилей погибли два человека, пишет ФАН.