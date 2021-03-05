Дмитрий Песков рассказал о разработке стратегии по защите россиян от санкций США

Москва, 5 марта. Кремль разрабатывает стратегию по защите интересов россиян и предпринимательства на фоне новых санкций со стороны США, заявил спикер президентской администрации Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российская сторона рассчитывает, что выпады Соединенных Штатов по введению ограничений против бизнесменов из РФ останутся только на страницах СМИ.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва учитывает угрозы новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона и разрабатывает стратегию по защите интересов граждан и бизнеса.

Федеральное агентство новостей сообщало, что спикер Кремля назвал хорошим делом намерение США отказаться от санкций против Ирана.