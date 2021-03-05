Готовы ли дворцы бракосочетаний Петербурга к наплыву иногородних брачующихся? Этим вопросом задался ФАН, узнав об инициативе петербургских властей по превращению Северной столицы в Свадебную столицу России.

Ранее стало известно, что комитет по развитию туризма и комитет по делам ЗАГС Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития свадебного туризма. Согласно заявлению о намерениях, уже скоро зарегистрировать брак в Северной столице смогут не только петербуржцы, но и иногородние, при этом оформить заявку можно будет онлайн — на сайте Госуслуг.

Особенно нас насторожило, что никакого приоритета у петербуржцев не будет: они будут биться за самые «лакомые» даты регистрации наравне с иногородними.

Напомним, Северная столица по праву пользуется славой одного их самых красивых городов мира. Поэтому весной, летом, ранней осенью и даже зимой многочисленные свадебные церемонии в «открыточных» декорациях парадного Петербурга никого не удивляют.

Известно также, что для того, чтобы записаться на регистрацию во дворцах бракосочетания на «красивые» даты или удобные для свадьбы летние дни, будущим молодоженам приходится выстаивать огромные живые очереди. Последний раз свадебный ажиотаж наблюдался у Дворца бракосочетаний №1 на Английской набережной 9 февраля, когда пары стояли на морозе всю ночь, чтобы урвать удобное для регистрации время в самом популярном свадебном месяце — августе.

Как рассказали корреспонденту ФАН Ирина и Олег, не сумевшие получать то время, которое они изначально планировали, за время ожидания в очереди они чуть не поссорились.

«По мне — все это какая-то ненужная суета, — пожаловался Олег. — Но родители хотят, чтобы все было «как у людей», ну мы и пошли на поводу».

«А я вообще против всех этих прибамбасов и непомерных трат, предпочла бы более скромный вариант. Хотя, конечно, блеснуть в красивом платье хочется», — поделилась Ирина.

Кстати, продажа мест в очереди на регистрацию во дворце — давний и налаженный местный бизнес.

Отметим, дворцов бракосочетания в Петербурге всего два, и летом они работают в режиме нон-стоп. Дворцы настолько роскошны, что, без сомнения, приезжие будут претендовать на регистрацию брака именно там. Мы поинтересовались у руководства дворцов, готовы ли они обслуживать еще и иногородние пары. Руководство Дворца №1 на Английской набережной оказалось недоступно. Во Дворце №2 на Фурштатской улице к вопросу корреспондента ФАН отнеслись с некоторым раздражением и в довольно резкой форме перенаправили в городской комитет по делам ЗАГС.

Там тоже взяли паузу и попросили официальный запрос, который мы и послали, предложив петербургским законодателям следующие вопросы:

— готовы ли дворцы бракосочетаний Петербурга к наплыву иногородних брачующихся;

— на сколько может увеличиться время ожидания возможности зарегистрировать брак в традиционно удобные для молодоженов дни;

— готовы ли дворцы к огромным очередям желающих зарегистрировать брак в удобные или «красивые» даты и к неизбежным жалобам на неудобства;

— какую инфраструктуру планирует предоставить город для иногородних молодоженов?

ФАН будет держать читателей в курсе этой проблемы.