В Госдуме потребовали отключать рекомендательные системы Facebook на территории РФ

Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин требует ужесточить правила работы социальной сети Facebook в России. По его словам, так называемые рекомендательные системы, основанные на коллаборативном методе фильтрации контента, ограничивают право россиян на свободный доступ к информации. Когда детище корпорации Google перестанет диктовать российским пользователям, что им читать и смотреть? Об этом — в видеоинтервью ФАН.

«У Facebook в обязательном порядке, желаешь ты этого или нет, функционирует рекомендательная система. Она основана на коллаборативном методе фильтрации контента. Это означает, что Facebook за нас выбирает, что нам смотреть и анализировать. Это большая проблема», — считает парламентарий.

Злоупотребление рекомендательными системами в Facebook, YouTube и Twitter — корректировка их содержания и навязывание контента — помогло президенту США Джо Байдену добиться победы на выборах, утверждает депутат.

«Я в Facebook сегодня практически не представлен. Я выбрал Telegram-канал, потому что там нет рекомендательных систем, — сказал парламентарий корреспонденту ФАН. — Я осознанно выбираю то, что хочу. Я подписан на определенные каналы, людей и анализирую это».

Антон Горелкин назвал нечестным то, что популярная американская соцсеть лишает пользователей такой возможности. В отличие, например, от «ВКонтакте», на странице Facebook кнопка отключения рекомендаций для просмотра контента отсутствует.

«С точки зрения нашей информационной безопасности регулирование, в моем понимании, нуждается в прозрачном механизме работы рекомендательных систем, — заявил депутат. — Социальные сети должны отчитываться перед государством обществом о прозрачности этого механизма, на каких принципах он основан».

По мнению депутата, законодательное регулирование работы американской соцсети в России — это «дело ближайших лет».

«Сегодня главное — открыть представительства иностранного бигтеха в России, — напомнил он. — У ряда иностранных социальных сетей есть представительства, офисы, но это обычные отделы размещения рекламы. Мы хотим полноценные представительства. Это первый шаг. Во вторую очередь, мы обязательно должны урегулировать историю с рекомендательными сервисами в социальных сетях, прежде всего, в Facebook, YouTube и Twitter».

Ранее Twitter и Facebook возглавили рейтинг злостных нарушителей закона среди популярных в России соцсетей. По сообщениям Роскомнадзора, соцсеть Twitter с 2017 года не удалила порядка 3 000 публикаций, содержащих запрещенную информацию.