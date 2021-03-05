Известный биолог объяснил, почему россиянам необходимо срочно вакцинироваться

Отношение к российской вакцине от COVID-19 меняется в мире в лучшую сторону, но россияне не торопятся прививаться, а это неправильно. Об этом в комментарии ФАН заявил советский и российский ученый, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Для стран Европы перспектива послаблений противокоронавирусных мер выглядит все более отдаленной. Из-за угрозы третьей волны COVID-19 власти многих европейских стран вводят усиленные защитные ограничения и даже продлевают или вводят локдауны. В России же ситуация с коронавирусом пока выглядит более благоприятной: статистика заболеваемости медленно, но верно снижается, а ограничения в некоторых регионах смягчаются.

Биолог Алексей Аграновский отмечает разную эпидемиологическую ситуацию в России и странах Европы. По его мнению, распространение заболевания в первую очередь зависит от плотности населения.

«Одно дело — Чехия, другое — Россия. Это совершенно разные эпидемиологические ситуации. Еще один важный фактор — отношение к пандемии населения и руководства страны. В Европе настроения чересчур панические, у нас к этому относятся спокойнее, поэтому не торопятся вакцинироваться, что неправильно», — сказал он.

Аграновский подчеркнул, что хоть ситуация у нас и лучше, чем в других странах, но привиться нужно обязательно.

«Вакцинация еще не набрала силу. По моим сведениям, в России еще незначительный процент населения сделал прививку. Вакцина у нас хорошая, так что призываю всех прививаться», — обратился он к россиянам.

Эксперт считает, что и разработчики вакцины, и медицинские руководители сработали очень хорошо.

«Отношение к нашей вакцине «Спутник V» в мире меняется в лучшую сторону, хотя все начиналось с критики. Нашу вакцину отвергали, а сейчас ее будут применять в других странах. Это здорово, но люди не торопятся прививаться», — посетовал он.

Биолог уверен, если в России не будет привито желанных 60% населения для выработки коллективного иммунитета, как было заявлено ранее, то каждая прививка все равно будет выполнять роль торможения распространения вируса.

«Каждая прививка в каждом индивидуальном случае прерывает цепочку распространения вируса. Поэтому нужно посмотреть в первую очередь на себя. Я защитил свою семью и себя, я молодец, давайте все будем молодцами», — объяснил ученый.

Кроме того, Аграновский спрогнозировал вероятность новой волны коронавирусной инфекции в нашей стране.

«COVID-19 — острое респираторное вирусное заболевание, осенью, возможно, будет подъем, но, думаю, он будет незначительным. Вспышка не будет такой же, как в прошлые разы, когда наблюдался существенный рост. Я думаю, такого больше не будет. Если мы будем активнее прививаться, то роста заболеваемости не будет с еще большей гарантией», — уверен биолог.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно писало, что будет с Европой в ближайший месяц на фоне новых коронавирусных ограничений. Весной европейцы будут играть со злободневным вирусом по другим правилам.