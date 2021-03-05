Участие в «Танцах со звездами» закончилось для Дмитрия Лысенкова операцией

Москва, 5 марта. Актер Дмитрий Лысенков признался, что отказался от участия в финале нового сезона «Танцев со звездами», поскольку получил травму и вынужден был обратиться за медицинской помощью.

Лысенков, известный зрителям по фильмам «Союз спасения» и «Серебряные коньки», выходил на паркет в рамках популярной передачи с профессиональной танцовщицей Ольгой Николаевой. Для актера участие в проекте стало непростым испытанием, а закончилось и вовсе операцией.

Два заключительных номера они с партнершей не смогли представить публике и жюри из-за травмы. Лысенкову пришлось согласиться на операцию из-за вросших ногтей.

«Мои ноги, которые имеют широконогтевое строение, не приспособлены для такой узконосой бальной обуви, которую носят танцоры», — цитирует его «Телепрограмма».

Артист подчеркнул, что не готов был в тот момент жертвовать здоровьем ради победы.

Первое место в 12-м сезоне заняли певец Сергей Лазарев и его партнерша, профессиональная танцовщица Екатерина Осипова. Итоги понравились далеко не всем зрителям. Многие болели за экс-возлюбленного телеведущей Ольги Бузовой — рэпера Давида Манукяна.