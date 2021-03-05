Участницы конкурса красоты в ЦАР выступили за установление мира в стране

Банги, 5 марта. Участницы конкурса красоты «Мисс Банги — 2021» поддержали стремление действующего президента ЦАР как можно скорее добиться прочного мира и безопасности в государстве.

Одна из конкурсанток по имени Фолл Кати Джиана заявила, что мероприятие поможет внести частичку мирной жизни.

«Президент Фостен-Арканж Туадера никогда не переставал призывать центральноафриканцев к миру и совместной жизни в спокойствии», — сказала 19-летняя девушка.

Организаторы отобрали десять из 14 девушек для участия в состязании за звание самой красивой представительницы столицы ЦАР. Слоган мероприятия в этом году звучит как «Центральноафриканская женщина на пороге мира».

«Мисс Банги — 2021» проводится при поддержке российской миссии в ЦАР. В Министерстве искусства и туризма республики уверены, что конкурс красоты станет сигналом для боевиков «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) сложить оружие и возвратиться к обычной, мирной жизни. Учредители конкурса выразили благодарность делегации из РФ, которая оказывает поддержку стране в культурной сфере.

«Вы узнаете настоящих друзей в трудные времена. Мы рады этому динамичному и живому сотрудничеству. Вместе мы сможем разрешить центральноафриканский кризис», — заявил член оргкомитета Жан Кристоф Робембе.

Жюри кастинга призвало девушек, не прошедших отбор, не расстраиваться и попробовать свои силы в следующем году.

Финал «Мисс Банги — 2021» состоится 8 марта. Он станет одним из этапов для участия в конкурсе «Мисс ЦАР», который пройдет в мае.