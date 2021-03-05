Банк России перечислил регионы с самой дорогой ипотекой

Москва, 5 марта. Российскими регионами с самой высокой средней стоимостью обслуживания ипотеки по итогам января стали Чечня, Ингушетия и Тыва, следует из статистики Центробанка РФ.

По данным регулятора, средняя ипотечная ставка по стране в январе составила 7,23% годовых, что на 0,13% меньше по сравнению с декабрем 2020 года. Самая высокая ставка среди регионов зафиксирована в Чечне (8,06%), Ингушетии (8,03%) и Тыве (7,99%).

Субъектами с самой доступной ипотекой стали Чукотский автономный округ (4,98%), Приморский край (5,89%) и Якутия (5,94%). Низкие ставки по ипотечным кредитам в этих регионах объясняются действием льготных программ. В настоящее время на Дальнем Востоке действует специальная программа жилищного кредитования под 2% годовых.

Ипотека является одним из немногих финансовых интересов, которые сходятся у мужчин и женщин. К такому выводу пришли опрошенные телеканалом «Санкт-Петербург» аналитики.

Банк России ранее проинформировал, что в январе 2021 года россияне поставили рекорд по среднему сроку ипотечного кредита. В среднем по стране показатель составил 227,8 месяца, что является максимумом за весь период подсчетов.