Жириновский открыл Русский бал в честь Международного женского дня

ЛДПР и Институт мировых цивилизаций по инициативе лидера партии Владимира Жириновского провели Русский бал в честь Международного женского дня. Празднование проходило в московском Доме Союзов, передает ФАН.

«Единственный такой бал в Москве традиционно в начале весны организует партия ЛДПР. В этот торжественный день я хотел бы пожелать, чтобы у вас всегда был выбор, с кем танцевать. Нельзя все время работать, поэтому я желаю вам сегодня забыться на время и насладиться этим замечательным праздником весны, радости и любви», — сказал Жириновский.

Политик также призвал подобные балы в честь 8 Марта провести по всей стране, во всех регионах.

«Балы должны идти по всей России! Откройте все залы, вся страна будет танцевать, — сказал лидер ЛДПР. — Поэтому сегодня мы организовали свой бал здесь, в Колонном зале Дома Союзов, где проходили заседания дворянского собрания всей страны».

Поздравляя участников и гостей Русского бала, он напомнил, что такие балы помогают восстановить традиции XIX века, хранят культурную преемственность поколений.

При этом парламентарий подчеркнул, что в мероприятии принимают участие переболевшие коронавирусной инфекцией или вакцинированные от нее.

«В чем прелесть этого бала? Люди приходят в красивой одежде, знакомятся, влюбляются, они счастливы, — заметил депутат Госдумы. — Подчеркну, что даже осознавая все, что происходит в мире, нужно помнить о себе, о своей личной жизни. Давайте танцевать до глубокой старости».

О традициях Русского бала рассказал ректор Института мировых цивилизаций Олег Слоботчиков. По его словам, мероприятие открыла музыка из оперетты австрийского композитора Иоганна Штрауса «Летучая мышь».

«Сегодня мы чувствуем дыхание весны и с радостью открываем этот чудесный бал, чтобы поздравить наших любимых женщин. Роль их неоценима в жизни каждого мужчины. Женщины вносят огромный вклад в нашу жизнь и общество, — сказал он. — Очень символично, что первый в этом году бал после ограничений и карантина мы проводим по инициативе Владимира Вольфовича именно в честь 8 Марта».

Ректор также выразил надежду, что в скором времени его институт сможет приглашать на подобные балы студентов других вузов.

Отметим, что Русский бал в преддверии Международного женского дня ЛДПР проводит не первый год. Ранее мероприятия проходили в Институте мировых цивилизаций.