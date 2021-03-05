Литва не станет выдавать Тихановскую по требованию Белоруссии

Вильнюс, 5 марта. Литовские власти не станут реагировать на запрос белорусской генпрокуратуры об экстрадиции бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, каждый, кто нашел убежище на территории литовского государства, может чувствовать себя в безопасности. Вильнюс не станет выдавать людей, которые ведут борьбу за демократию или за свободу слова, добавил министр.

Федеральное агентство новостей сообщало, что прокуроры Белоруссии ранее потребовали от Литвы выдать Тихановскую.