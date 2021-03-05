Показана могила Андрея Миронова спустя 34 года после смерти актера

Москва, 5 марта. Журналисты показали могилу прославленного актера Андрея Миронова, который ушел из жизни в августе 1987 года.

Артист похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. На участке стоит памятник из нескольких вертикальных плит, установленных друг за другом. На одном из монументов скромно указано: «Андрей Миронов 1941–1987», у основания плит стоят несколько фоторамок с кадрами артиста.

Рядом с Андреем Александровичем покоится его мать Мария Менакер, которая пережила сына на десять лет. Она навещала его могилу практически до последних дней жизни. По слухам, автомобиль с родительницей звезды советского кино пропускали на территорию кладбища, хотя это было запрещено.

Андрей Миронов ушел из жизни 16 августа 1987 года в возрасте 46 лет. Ему резко стало плохо во время спектакля в рижском театре. Бывшая супруга актера Екатерина Градова, которая находилась тогда в зале, считает, что Миронов как будто предчувствовал свою смерть. Градова и дочь дежурили у палаты и молились за его здоровье, но сердце любимца публики остановилось. Актер умер от обширного кровоизлияния в мозг.