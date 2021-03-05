Госдума сохранит отсрочку от армии бакалаврам, переходящим на специалитет

Москва, 5 марта. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о продлении отсрочки от призыва в армию для студентов бакалавриата, которые переходят на специалитет.

Авторы законопроекта отметили, что при переводе на специалитет происходит освоение программы высшего образования, в связи с чем следует сохранить студентам право на отсрочку от призыва, как указывает ТАСС.

В 2019 году депутаты одобрили законопроект, который дал студентам призывного возраста возможность получить две отсрочки от армии в период обучения в вузе для непрерывного образования. Конституционный суд также разрешил получать отсрочку от армии для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что к работе с призывниками в России допустят только людей, которые поставили прививки от коронавируса и имеют антитела. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании военного ведомства, которое прошло 4 марта.