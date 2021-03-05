Познер отреагировал на слухи о приглашении скопинского маньяка на телешоу

Москва, 5 марта. Известный российский телеведущий Владимир Познер в беседе с ФАН согласился с тем, что хотя с формальной точки зрения в предполагаемом участии скопинского маньяка в телешоу нет ничего запретного, существует и моральная сторона вопроса.

Ранее сразу несколько СМИ сообщили, что Виктор Мохов, освободившийся после 17 лет заключения за похищение и изнасилование двух девушек, отправился в Москву — якобы для съемок на федеральном телеканале.

Познер отметил, что грани между тем, кого можно приглашать в СМИ, а кого — нельзя, не существует. Он обратил внимание на юридическую сторону вопроса.

«Грани нет. Если говорить о формальной стороне дела, то человек отсидел свой срок — его выпустили, — сказал собеседник ФАН. — Есть законы, которые ему запрещают, например, занимать государственные должности, избираться. А вот закона, запрещающего ему появляться в СМИ, нет».

При этом телеведущий затронул вопрос журналистской этики, уточнив, что общественность вправе спорить о решении пригласить Мохова на передачу.

«Можно спорить об этике этого вопроса, — согласился Владимир Познер. — Одни скажут, что есть свобода слова и печати, и почему нельзя тогда Мохова пригласить? Это человек, который совершил тяжелое преступление, он был сурово наказан, а сейчас вышел на свободу».

В заключение Познер выразил свою личную позицию, допустив плюрализм мнений.

«Я бы его в свою программу не пригласил», — заявил журналист.

Напомним, что ранее бывшая пленница скопинского маньяка Екатерина Мартынова заявила, что Виктор Мохов сразу после выхода на свободу едет в Москву, чтобы поучаствовать в записи телешоу. Телеканал «360» также сообщил это со ссылкой на информированный источник.