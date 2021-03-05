Несколько провайдеров домашнего интернета в РФ отключат связь в ближайшие дни

Москва, 5 марта. Некоторые провайдеры домашнего интернета в России вынужденно приостановят предоставление услуг клиентам с 11 марта 2021 года, сообщили в СМИ со ссылкой на источник.

Госкомиссия по радиочастотам дает операторам разрешение на предоставление интернет-услуг в домах россиян. Срок действия документа для некоторых компаний завершается 11 марта текущего года. Операторы запросили разрешение на продление договора, однако ответ пока не получили.

Речь идет о компаниях, которые предоставляют домашний интернет на частотах в диапазоне 3,4–3,6 ГГц. Договор на обеспечение россиян такими услугами связи заключили 11 марта 2011 года. На следующей неделе срок его действия подходит к концу.