Скончался участник реалити-шоу «Самогонщики» Лэнс Уолдроуп

Вашингтон, 5 марта. Звезда «Самогонщиков» Лэнс Уолдроуп умер в возрасте 30 лет. В память о мужчине по телевидению показали недавний выпуск популярного шоу.

Печальную весть сообщил отец Уолдроупа. По словам мужчины, его сын умер дома, причина не уточняется.

Семья Лэнса собирает деньги для проведения церемонии прощания. Похороны запланированы на 7 марта.

Шоу «Самогонщики» — это реальные истории о людях, которые производят алкогольные напитки на своем оборудовании. Программа дебютировала в 2011 года на Discovery. Уолдроуп начал сниматься в 2012. В последний раз его зрители видели в эфире шоу в 2018 году.

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