Нашвилл, 5 марта. Правительство американского штата Теннеси примет закон, по которому полиции разрешено будет давить толпу протестующих на машинах.

Прошедшие в прошлом году в США протесты, связанные с «борьбой с полицейским насилием» и «убийством» темнокожего наркодилера Джорджа Флойда ознаменовались не только массовым насилием с обеих сторон и мародерством, но и попытками прямого нападения на сотрудников полиции США. Со всех концов Америки поступали кадры, в которых толпа набрасывается на полицейские машины и колотит их в попытках освободить задержанных, а полицейские вынуждены продолжать движение. Демократические СМИ называли это «намеренным тараном борющихся с расовой несправедливостью».

Теперь власти штата Тенесси сделают то, что демократические СМИ называют «легализацией полицейского насилия». Новый законопроект разрешает полицейским давить протестующих на служебных машинах, а для самих участников митинга вводит уголовную ответственность за блокировку протеста всех мест, которые могут быть использованы для пешеходного или автомобильного передвижения. Помимо тротуаров и автодорог уголовная ответственность ожидает протестующих в коридорах, на эскалаторах и лифтах.

«Может быть, проходы блокируются, потому что в протесте участвует много людей?» — ехидствует издание Vice.

Многие правозащитники и демократы также отмечают, что власти штата Теннесси уже на протяжении нескольких лет последовательно закручивают гайки в отношении протестующих и защищают выполняющих свою работу полицейских. Также в 2017 году уже предпринималась попытка провести через Ассамблею штата законопроект, разрешающий «проезжать сквозь» толпу участников протеста, если водитель транспортного средства не участвует в несогласованной акции. Такой же пункт присутствует и в новом законе. Демократы призывают власти Теннесси остановиться и не принимать «потакающий терроризму» закон.

Ранее Федеральное агентство новостей писало об аресте в Белоруссии автора анонимного Telegram-канала, призывавшего к блокировке дорог как одной из «форм мирного протеста».