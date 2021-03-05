Как возвращение 18-й мотострелковой дивизии ВС России стало иронией над польской армией

Новой мотострелковой дивизии, формируемой в составе Береговых войск Балтийского флота (дислоцируются в Калининградской области), было вручено историческое боевое знамя 18-й гвардейской мотострелковой Инстербургской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов 2 марта 2021 года вручил историческое знамя 18-й дивизии командиру 11-го армейского корпуса генерал-майору Андрею Рузинскому.

Формирование новой дивизии

В настоящее время в Калининградской области размещены:

7-й отдельный мотострелковый полк;

79-я отдельная мотострелковая бригада;

11-й отдельный танковый полк;

46-й отдельный разведывательный батальон;

40-й отдельный батальон управления (связи);

22-й зенитно-ракетный полк.

Все они, вероятнее всего, пойдут на укомплектование новой дивизии.

Дело в том, что часть этих подразделений была сформирована в последние годы. Можно предположить, что их создавали с заделом на последующее вхождение в состав дивизии. Так к началу ее формирования в армии уже были боеспособные части, способные стать становым хребтом нового мотострелкового соединения.

Ранее предполагалось, что основой новой дивизии станет 7-й отдельный мотострелковый полк, который до 2008 года именовался 7-й отдельной мотострелковой бригадой, а до 2002 года существовал в виде 1-й гвардейской стрелковой дивизии, имевшей славные боевые традиции и достойный воинский путь.

Именно из-за значительного числа регалий военные эксперты полагали, что новому соединению будет передано боевое знамя, ордена и почетные наименования 1-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Существует мнение, что 79-я мотострелковая бригада, дислоцированная в городе Гусев, с появлением нового соединения останется отдельной. Это необходимо, чтобы Береговые войска Балтийского флота сохранили отдельное тактическое соединение для действий на особых направлениях.

79-я бригада была сформирована в 2002 году из кадров ранее дислоцированной в городе Гусев 18-й гвардейской мотострелковой дивизии, спустя четыре года после ее фактического расформирования.

18-я дивизия

Данная дивизия была сформирована в 1939 году в Новосибирске из приписного состава Алтая и Сибири как 133-я стрелковая. С началом Великой Отечественной войны она отправилась на фронт.

За проявленный героизм, высокую дисциплину, образцовое выполнение боевых заданий в борьбе с фашизмом 133-я стрелковая дивизия приказом Народного комиссара Обороны СССР № 78 от 17 марта 1942 года была преобразована в 18-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Надо понимать, что гвардейские звания в то время не давали просто так — солдаты дивизии, безусловно, проявили себя как мужественные и отважные воины, сделавшие огромный вклад в достижение победы над врагом.

За взятие города Инстербург в мае 1942 года формирование было награждено орденом Красного Знамени, а за образцовое выполнение боевых задач при овладении городом Кенинсбергом — орденом Суворова второй степени.

Именно так и возникло официальное название 18-й гвардейской мотострелковой Инстербургской Краснознаменной, ордена Суворова дивизией.

В послевоенное время данное военное формирование дислоцировалось в Калининградской области и было переименовано в 30-й механизированную, а позже — в 30-ю мотострелковую дивизию. Историческое же имя ей вернули в 1964 году, после чего в рамках операции «Дунай» она была переброшена в Чехословакию, где находилась до 1991 года.

В 1998 году ее фактически расформировали, превратив в «кадр» 1-й гвардейской мотострелковой дивизии (то есть в пакет документов, с помощью которых дивизия могла быть «развернута» в военное время).

После ряда передислокаций и переименований формирование стало 79-й мотострелковой бригадой.

В настоящее время получается, что 79-я мотострелковая бригада стала основой для формирования новой дивизии и в дальнейшем бригада исчезнет из перечня боевого состава Береговых войск Балтийского флота, сменив наименование.

Однако есть еще один интересный момент, который остался незамеченным на фоне общей информации о появлении на особом для России оперативном направлении нового мотострелкового соединения.

Шутка российского Генштаба

Возможно, выбор Генеральным Штабом ВС РФ нумерации новой дивизии мог быть обусловлен тем, что другую сторону границы в составе сухопутных войск вооруженных сил Польши на калининградском оперативном направлении формируется (внимание!) 18-я механизированная дивизия.

Это соединение, как было заявлено польскими СМИ, предназначено для обороны сувалкинского коридора, судьба которого тревожит командиров НАТО, болезненно фантазирующих о «русской агрессии», которая, по их утверждению, должна начаться со дня на день.

А нам остается только позавидовать шутникам из российского Генштаба, раздающим номера новым воинским соединениям, при этом умеющим тонко иронизировать над вероятным противником.