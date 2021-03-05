Пропавшая школьница из Омска найдена спящей в подъезде

Омск, 5 марта. Девочка ушла в школу несколько дней назад и не вернулась. Бдительные сограждане нашли ее в подъезде жилого дома. Школьница говорит, что поругалась с мамой и ушла из дома.

Пропавшую девочку ночью нашли жители одного из домов в Советском округе Омска. Она спала прямо на лестничной клетке. По приметам пропавшую опознали и сообщили в полицию о ее местонахождении. Предварительно следствием установлено, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

Школьница призналась, что после ссоры с матерью намеренно ушла из дома. Сейчас специалисты проводят с ней профилактические мероприятия и выясняют обстоятельства побега. Также органы опеки выясняют условия жизни и воспитания девочки.

В Санкт-Петербурге ищут двух студентов, сообщал ФАН.