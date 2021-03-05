Владимир Путин поздравил «Каменскую» с 60-летием

Москва, 5 марта. Российская народная артистка Елена Яковлева обладает непревзойденным мастерством и обаянием, сообщил президент РФ Владимир Путин, поздравляя актрису с юбилеем.

По словам президента, российские зрители любят Яковлеву за душевную щедрость и преданность собственному делу. Актриса отличается обаянием и непревзойденным мастерством.

«Примите поздравления с юбилейным днем рождения», — сказано в президентской телеграмме.

Глава российского правительства Михаил Мишустин также присоединился к поздравлениям в адрес артистки. По его словам, Елена Яковлева умеет создавать яркие образы на театральных подмостках и в кинематографе.

Елена Яковлева 5 марта отмечает 60-летие. Многие зрители знают ее по детективному сериалу «Каменская».

Федеральное агентство новостей сообщало, что Владимир Путин поздравил бывшего президента СССР с юбилеем.