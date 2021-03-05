Мишустин назвал сроки завершения массовой вакцинации. События дня. ФАН-ТВ

Мишустин оценил ситуацию с массовой вакцинацией Мишустин поручил завершить основной объем массовой вакцинации против коронавируса до осени. Об этом премьер-министр заявил во время посещения Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Также он подчеркнул важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины «ЭпиВакКорона». «Очень важно это делать быстрее. Люди в этом нуждаются. Я знаю, что здесь было очень много усилий приложено «Вектором». Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно, когда это будет», — сказал премьер. Массовая вакцинация стартовала в стране с середины января. Привиться сейчас можно препаратом «Спутник V», он же продвигается за рубежом. Власти неоднократно подчеркивали, что вакцинация является добровольной.

В России зарегистрировали 11 024 новых случая COVID-19 За минувшие сутки в России зарегистрировали 11 024 новых случая COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб. Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (1757), Санкт-Петербурге (983) и Московской области (750). Также за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 15 464 человека, скончались от последствий COVID-19 — 462 пациента. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавируса являются самыми безопасными и эффективными в мире. Глава государства отметил, что в стране нет ни одного случая возникновения тяжелых побочных эффектов, кроме повышения температуры у 10% на второй день после вакцинации, однако при этом уровень защиты остается высоким.

В Китае объявили о повышении пенсионного возраста Власти Китая с 2021 по 2025 год будут поэтапно повышать пенсионный возраст. Об этом говорится в докладе о работе правительства, с которым выступил на открытии ежегодной сессии парламента премьер Госсовета Ли Кэцян. «Мы будем работать над достижением адекватного уровня рождаемости. Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с покрытием основного пенсионного страхования по старости до 95 процентов населения», — заявил премьер. По прогнозам экспертов, к 2035 году на каждого второго налогоплательщика в Китае будет приходиться один пенсионер. Сейчас в Китае мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55. Возраст выхода на пенсию установили, когда средняя продолжительность жизни составляла 68 лет. Сегодня продолжительность жизни в Китае превысила 77 лет, поэтому власти рассматривают план реформы.