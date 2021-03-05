В США пользователи раскрыли правду о «борьбе» демократов с «внутренними террористами»

Вашингтон, 5 марта. Пользователи американских соцсетей высмеяли депутата Демократической партии США Эла Грина и его «борьбу» с «внутренними террористами».

С засильем демократической повестки в американских СМИ и общественном дискурсе протесты разделились на две категории: «мирные и демократические», к которым относятся леворадикальные выступления BLM и антифашистов, а также «внутренний терроризм». К категории «внутренних террористов» принято относить всех сторонников экс-президента США Дональда Трампа и защитников консервативных и традиционных ценностей.

Например, полицейские погромы в Миннеаполисе после смерти наркодилера Джорджа Флойда — это «мирный протест» а штурм недовольных итогами выборов американцев Капитолия — это «внутренний терроризм». Угроза «внутреннего терроризма» стала оправданием для ввода в Вашингтон войск Нацгвардии США и отличным источником для пиара отдельных политиков.

На этой неделе Служба безопасности Конгресса США объявила о готовящей «террористической атаке» на Капитолий, целью которой, по сообщениям разведки, было «взорвать здание Капитолия, убить как можно больше конгрессменов и расколоть единство нашей страны». Депутат Демократической Партии США Эл Грин решил воспользоваться таким поводом и показать, как он и вся демократическая партия «не боится» протестующих и готов с ними бороться в открытую.

Американское издание The Hill опубликовало фотографию депутата, однако уже через несколько часов удалило ее из-за поднявшейся бури общественного недовольства и насмешек над депутатом. Оказалось, что Эл Грин организовал героическую фотосессию за военным кордоном и рядами колючей проволоки, под надежной охраной солдат Национальной Гвардии США, которую из кадра намеренно убрали.

«Заголовок The Hill: депутат Демократической партии Эл Грин сел на ступеньки Капитолия в знак протиста против QAnon и праворадикальных экстремистов. Реальность: он сидел за спинами тысяч вооруженных солдат, а никакого протеста «QAnon и праворадикальных экстремистов» на самом деле не было. Весь этот день — чертов фарс, чтобы пропихнуть еще больше дурацких законов», — написал у себя в Telegram консервативный политический активист Томми Робинсон.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об условиях содержания бойцов Нацгвардии, вынужденных охранять Капитолий. Солдат заставляют отдыхать в полном обмундировании, сидя на ледяном бетонном полу. Они размещены в подземном гараже с одним туалетом на весь гарнизон, а кормят их сырым протухшим мясом с металлическими опилками.