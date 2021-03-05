Станислав Садальский поздравил женщин с 8 марта, но не всех

В преддверии Международного женского дня ФАН поздравляет прекрасную половину человечества.

Корреспондент ФАН поговорил с советским и российским актером театра и кино Станиславом Садальским, который от всей души поздравил женщин с наступающим праздником, — но не всех.

«Когда всех поздравляешь, это значит никого, поэтому нужно конкретно. Я хочу поздравить Милу, Нину, Людмилу, Наташу, тетю Валю из Воронежа, Дашу из агентства. Поздравляю всех, кто меня любит, и девчонок тоже. Пожелание такое, чтоб я всегда был с ними», — поделился артист.

Ранее с Международным женским днем девушек поздравили российский политик Франц Клинцевич, народный артист России Дмитрий Певцов. А генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал, как в цирке собираются праздновать 8 Марта.