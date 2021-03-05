Новая партия вакцины Спутник-V поступит в Томск на следующей неделе

Томск, 5 марта. Новая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник-V, — Прим. ФАН) Томская область получит на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В начале марта на заседании Городской думы обсуждались вопросы, связанные с вакцинацией населения. Депутаты пришли к выводу, что на данный момент вакцина поступает в регион в недостаточном количестве и без четкого графика.

Отмечается, что со старта прививочной кампании в регион поступило 34 512 доз препарата. С начала массовой вакцинации в Томской области привилось 27 627 человек. Дополнительно сообщается, что поставить прививку можно будет еще в течение нескольких месяцев, поэтому все желающие могут оставить заявку на сайте или позвонить по телефону 112, набрав в тоновом режиме цифру 8.

Ранее ФАН сообщал, что в Томской области стартовала вакцинация пожилых жителей от COVID-19, находящихся в домах-интернатах. Первый компонент прививки «Гам-КОВИД-Вак» в социальных учреждениях поставили уже более 100 человек.