Додон назвал примерные сроки принятия закона о статусе русского языка в Молдавии

Кишинев, 5 марта. Экс-президент Молдавии Игорь Додон рассказал, когда закон о функционировании языков и особом статусе русского языка должен быть утвержден в республике.

Игорь Додон рассчитывает на то, что новый закон о функционировании языков примут в Молдавии в течение полутора месяцев. Об этом лидер cоцпартии рассказал в ходе видеообращения в социальной сети Facebook.

Разработкой закона о функционировании языков и особом статусе русского языка занимались сотрудники Координационного совета этнокультурных организаций, Агентства межэтнических отношений, молдавские депутаты и профильные специалисты. В декабре прошлого года он был принят парламентом республики в первом чтении.