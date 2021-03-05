Верблюд едва не плюнул в лицо возлюбленной Прилучного на отдыхе в Дубае

Москва, 5 марта. Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович показала фанатам, какого «друга» завела на отдыхе в Дубае. Он едва не плюнул в лицо актрисе.

Карпович, отпраздновав день рождения, улетела в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты. Она эмоционально поблагодарила поклонников и даже хейтеров за внимание к ее персоне и отправила «стихийную бурю целований».

«Если вы чувствуете тепло в различных местах вашего тела, это я начинаю вас отеплять, овеснять, растапливать, улыбать, олюбвиобиливать», — написала актриса в Instagram, придумав новые слова.

Себя возлюбленная актера Павла Прилучного назвала самой счастливой на свете и показала фото с верблюдом, с которым познакомилась в Дубае. Карпович призналась, что прогулка с «приятелем» едва не окончилась для нее конфузом.

«P.S. Мусье верблюд был крайне любезен, в лицо не плюнул, наезднический дебют удался, спасибо генеральному фотографу за опыт по урокам верховой езды и пойманные кадры. Не все верблюды плюют в лицо, не всем плюют в лицо…» — заключила она.

Карпович, как и бывшая жена Прилучного, актриса Агата Муцениеце, родилась 1 марта. Многие фанаты считают, что девушки имеют определенное сходство во внешности.