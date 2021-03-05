Студентка из Саранска лишилась почти 34 тысяч рублей при продаже выпускного платья

Саранск, 5 марта. Студентка одного из вузов Мордовии стала жертвой мошенников. При продаже выпускного платья через Интернет она лишилась 33 835 рублей.

На любителей легких денег 19-летняя девушка «нарвалась», разместив публикацию о продаже выпускного платья на сайте объявлений. Вскоре на ее телефон позвонила потенциальная покупательница. Женщина, по ее словам, была готова оплатить товар. Для этого она попросила владелицу платья продиктовать реквизиты банковской карты вместе кодом.

«Таким образом девушка открыла доступ в свой личный кабинет. Через несколько минут с ее счета были списаны все имеющиеся средства — 33 835 рублей. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в региональном МВД.

Ранее ФАН писал о другой жертве мошенников. На днях житель Мордовии лишился 120 тысяч рублей при покупке квадроцикла.