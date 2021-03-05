Успенская оплатит дорогостоящую операцию дочери

Москва, 5 марта. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина вновь ляжет на операционный стол. Девушке предстоит новое хирургическое вмешательство.

Татьяна прилетела в Россию из Соединенных Штатов, где жила последний год. Такой подарок она сделала матери перед ее днем рождения. Но на вечеринку в честь 67-летия матери девушка не пошла, поскольку сильно устала с дороги.

«Дочка прилетела в Москву, мы с ней помирились, — рассказала Любовь Залмановна в беседе с изданием «Собеседник.ру». — Сейчас Татьяна отдыхает после перелета: шумные вечеринки и застолья ей пока ни к чему».

По словам королевы шансона, ее дочь смогла избавиться от наркотической зависимости. Причем прошла она путь к исцелению сама — без помощи врачей. И все же трудности у дочери звезды не закончились, Татьяне предстоит новая операция на челюсть. Оплатит дорогостоящую операцию Успенская, пишет «Вечерняя Москва».

В прошлом году в семье Любови Успенской произошел скандал — дочь знаменитой певицы пришла на одну из программ на ТВ и обвинила мать в домашнем насилии и тирании. Любовь Залмановна в слезах рассказала о тяжелых отношениях с дочерью. После череды конфликтов родственники прекратили общаться. Но недавно они пошли на перемирие. Татьяна вернулась к матери в Москву.