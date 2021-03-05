Скопинский маньяк до похищения жертв варил самогон и был алкоголиком

Рязань, 5 марта. Уголовник Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, до своего громкого преступления был любителем спиртного. Его дважды привлекали на почве алкоголя за год до похищения.

Насильника штрафовали за самогоноварение и повторное распитие спиртного в общественном месте, сообщил источник ФАН.

Мохов оборудовал подвал, куда заманил двух несовершеннолетних девочек. На 3,5 года они стали пленницами извращенца и садиста. Одна из жертв несколько раз беременела от педофила. Пострадавшие жили в нечеловеческих условиях и в постоянном сумраке. За преступление маньяк отсидел 17 лет. Свою вину в чудовищном злодеянии он не признает.