План Киева похоронить «Минск-2» и заикнуться о Крыме чреват потрясениями для Украины

Украина намерена использовать международную переговорную площадку «Крымская платформа» для формирования антироссийского фронта.

Под прикрытием активизации конфликта в Донбассе Киев стремится официально отказаться от исполнения Минских соглашений. Однако на этот случай Россия уже приготовила альтернативу для «Минска» — мало Украине не покажется.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший действия украинского президента.

«Вместе с Украиной противостоять России»

Седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией стала серьезным раздражителем для недругов нашей страны. Так, накануне Дня Сил специальных операций, 26 февраля, президент США Джо Байден выступил с заявлением касательно Крыма, в котором говорилось дословно следующее:

«Соединенные Штаты никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России».

Что любопытно, в тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках указа о «деоккупации» Крыма поручил правительству организовать работу так называемой «Крымской платформы». Последняя видится Зеленскому как международная площадка, на которой Киев намерен обсуждать вопросы, связанные с возвращением «аннексированного» Крыма. По словам президента Украины, первое заседание представителей «незалежной» и ее иностранных партнеров в формате «Крымской платформы» должно пройти в Киеве накануне Дня независимости (отмечается 24 августа).

Тот факт, что программные заявления лидеров США и Украины по тематике Крыма прозвучали в один и тот же день, не оставляет сомнений в скоординированном характере действий Киева и Вашингтона. Понятно, против кого направлен этот альянс. Разумеется, против России. Раз так, разберемся в том, что скрывается за появлением в новостях словосочетания «Крымская платформа».

Идею запуска международной переговорной площадки, в повестке которой термины «аннексия» и «деоккупация» были бы ультимативно привязаны к Крыму, в Киеве вынашивали как минимум с лета 2019 года. На данный момент свое участие в формате «Крымской платформы» уже подтвердили США, Канада, Великобритания, Грузия, Турция и Молдавия.

США не просто так оказались в этом перечне на первом месте — для Зеленского принципиально важно «продать» идею «Крымской платформы» администрации Байдена, тем самым привязав Украину к международной политике США.

Идеальным вариантом для Зеленского является личное участие «Сонного Джо» в первом заседании «Крымской платформы». Собственно, именно с этим связано приглашение Байдена в Киев на 30-ю годовщину независимости Украины. Информацию о том, что такое приглашение действительно было, украинские СМИ подтвердили 3 марта.

В попытке скрестить Крым и Донбасс

Вернемся к «Крымской платформе». В рамках этого проекта Украина стремится решить следующие задачи:

— собрать антироссийский фронт из стран, действующих в Азовско-Черноморском бассейне;

— актуализировать тему Крыма, уже изрядно подзабытую американскими и европейскими дипломатами;

— создать под эгидой Киева системную основу для расширения режима антироссийских санкций;

— легитимировать собственную милитаризацию и развертывание на территории Украины военных баз зарубежных стран.

Украине важно перехватить международную повестку в отношении себя, а также вместо де-факто похороненных Киевом Минских договоренностей и встреч Нормандского формата увязать проблематику Донбасса и Крыма в одну тему.

Реализация этой украинской затеи не только превратит в пропасть трещину в отношениях между Москвой и Европой, но также загонит в тупик все усилия российской стороны по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Просто по той причине, что крымский «кейс» Россия с иностранными государствами обсуждать категорически не намерена, что, в случае объединения на международных переговорных площадках проблематики Крыма и Донбасса в одну тему, закроет любую возможность диалогов с Москвой и по донбасскому «кейсу».

Заставить Россию уйти в глухую оборону и создать условия для изоляции Москвы — такова цель Зеленского и тех, кто за ним стоит.

Заметим, что сейчас европейская политика стремится разделять политические и экономические темы, что наносит серьезный ущерб интересам постмайданного украинского режима. Скажем, Германия политически «категорически не одобряет» воссоединение Крыма с Россией, но в то же время это не мешает Берлину реализовывать совместно с Москвой экономические проекты — тот же магистральный газопровод «Северный поток — 2».

Между тем запуск «Северного потока — 2» лишит Киев ежегодной прибыли в размере 2 млрд долларов, что существенно сократит доходную часть украинского бюджета. При растущей долговой нагрузке для Киева такой поворот событий сродни катастрофе.

Поэтому Украина через «Крымскую платформу» постарается увязать в одну тему не только донбасский и крымский «кейсы», но также связанные с Россией политические и экономические вопросы, и в первую очередь — «Северный поток — 2». Поскольку подобная затея целиком соответствует американским интересам, Вашингтон будет поддерживать и соответствующие действия Киева, и переговорный формат «Крымской платформы».

Для появления Донбасса в международной информационной повестке Киев принял решение разморозить вооруженный конфликт на юго-востоке страны — и теперь тот разгорается день ото дня. Изменилась и риторика Зеленского. Сейчас она уже дословно копирует воинственную риторику Петра Порошенко времен последнего года его президентства.

Пиар на крови

Перейдем к выводам.

Зеленскому ко Дню украинской независимости необходимо ярко подать и «продать» международному сообществу сильно потускневшую тему Украины — «защитницы» Европы от «агрессии» России. Ради этого размораживается конфликт в Донбассе. То есть люди в Донбассе, в том числе военнослужащие ВСУ, сейчас гибнут ради того, чтобы к 24 августа президенту Украины было над кем показательно скорбеть. Вообще-то, это типичный пиар на крови.

Тем не менее, Европе, и прежде всего Германии, не выгодно разрывать экономические связи с Россией, подрывая тем самым собственную экономику. Поэтому антироссийская повестка «Крымской платформы» будет звучать преимущественно на уровне альянсов — НАТО и ЕС. Она станет навязываться ключевым европейским державам тандемом Киева и Вашингтона при полной поддержке антироссийских лимитрофов, а также Польши, которой тоже есть что терять в случае запуска «Северного потока — 2».

Что касается России, то наша страна уже обозначила свою позицию, вычеркнув тему Крыма из любой переговорной повестки. Тема же Донбасса напрямую увязывается Москвой с вопросом выполнения Украиной Минских договоренностей.

Для Москвы не является секретом стремление Зеленского заменить Минский переговорный формат «Крымской платформой». Весьма вероятно, что открытие этой «платформы» накануне Дня независимости Украины будет сопровождаться официальным и публичным отказом президента «незалежной» от исполнения «Минска-2». А фоном для этого события станет дальнейшая разморозка Киевом конфликта в Донбассе — с ненулевой вероятностью возобновления там полномасштабных боевых действий.

Последнее заметно повышает вероятность прямого военного столкновения Украины с Россией — по крайней мере, провокационные действия Зеленского ведут именно к этой точке бифуркации. Правда, бывший шоумен и его команда совершенно не учитывают всех рисков такого развития событий.

У России есть план «Б»

Очевидно, что мы стоим на пороге резкой смены международной обстановки.

Решится ли Зеленский на категоричный отказ от Минских соглашений? Понимает ли президент Украины, что после такой «вводной» ситуация крайне быстро может окончательно выйти из-под контроля Киева, похоронив все его прежние планы?

Пока ответы на эти вопросы, равно как и на вопрос «Есть ли у Зеленского план «Б» за исключением возможности бегства за рубеж?», отсутствуют. Зато Россия недавно озвучила собственный план «Б», являющийся альтернативой «Минску». Речь идет о возрождении проекта «Новороссия», с полномасштабным вовлечением в орбиту геополитических интересов Москвы не только народных республик Донбасса, но и доброй половины нынешних областей Украины.