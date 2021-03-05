Звезда «Стиляг» Антон Шагин пообещал жене и детям отремонтировать диван

Москва, 5 марта. Актер театра и кино Антон Шагин рассказал о долгих попытках стать отцом, а также дал шуточное обещание жене, артистке Веронике Исаевой.

Звезда фильмов «Стиляги», «Северный ветер» и «Конек-Горбунок» признался в студии передачи «Судьба человека», что никогда не знал родного отца. Несмотря на отсутствие примера крепкой семьи, Шагин очень хотел создать крепкий союз с любимым человеком и стать родителем. Но получилось это не сразу.

«Мы пытались год забеременеть, а потом Господь даровал нам первенца Матвея, эту новость, как и вторую, я встретил в радости», — рассказал он.

Шагин подчеркнул, что его супруга по-женски мудрая, терпеливая и заботливая, а вот у него характер беспокойный. Актер может вспылить и наговорить лишнего.

В ходе интервью Борису Корчевникову Шагин пообещал жене и детям отремонтировать сломанный диван. А ведущий, в свою очередь, рассказал о таланте актера в поэзии. В студии появилась дочь Шагина Полина, которая прочла стихотворение за авторством отца под названием «Карандаши».

Шагин в разговоре с Корчевниковым рассказал также, что нынешняя фамилия досталась ему от отчима. До семи лет он был Горшковым.