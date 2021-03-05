«Танцы» возвращаются на ТНТ после зимнего перерыва

Москва, 5 марта. Зрителей ждет необычный выпуск — в программе покажут номера тех, кто уже попал в команды наставников, и дуэты танцовщиков, которые не смогли выступить на отборочных концертах.

Популярное телешоу «Танцы» возвращается на ТНТ. Первый выпуск покажут 13 марта. С самого начала съемок было объявлено, что этот сезон станет последним. Гладко он пройти не смог в том числе из-за пандемии. Ситуация с коронавирусом заставила продюсеров проекта приостановить съемки танцевального шоу.

Наставниками проекта являются Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. Хореографы делятся своими впечатлениями о танцевальном проекте в разговоре с журналистами и подписчиками, но Татьяна пытается избегать разговоров с прессой.