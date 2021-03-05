Речь Черчилля о «железном занавесе» прозвучала 75 лет назад

Фултон, 5 марта. Бывший британский премьер Уинстон Черчилль произнес в Фултоне знаменитую речь о «железном занавесе» 5 марта 1946 года. Она вошла в историю как манифест холодной войны.

Черчилль, говоря о «железном занавесе», упомянул, что Москва руководит коммунистическими «пятыми колоннами» по всему миру. По мнению политика, Великобритания и Соединенные Штаты должны были защищать свободу и права человека.

Позднее образовалась НАТО, а в 1955 году был заключен Варшавский договор. Черчилль также подчеркивал, что США находятся на «вершине мировой силы», но при этом восхищался доблестью советского народа во Второй мировой войне. Политик призывал к объединению военных усилий англоговорящих народов, а в СССР восприняли риторику Черчилля критически.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало историю ядерного противостояния сверхдержав. В материале рассказывается, как гонка в последние годы вернулась к формам и темпам холодной войны.